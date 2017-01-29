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"Мисс стальная попа" показала тату и новые достижения "пятой точки"

Сегодня, 15:36
Бахар Набиева < >
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Бахар позирует при каждой возможности.

Бахар Набиева
Бахар Набиева Instagram
Фитнес-модель с прозвищем "Мисс стальная попа" Бахар Набиева удивляет своих поклонников не только стальными мышцами своей попы, ну и новыми татуировками.

Девушка набила тату сразу на двух руках и опубликовала снимки у себя на странице в Instagram.

"Я думала, что уписаюсь от боли", — прокомментировал один из снимков Бахар.

Также девушка продолжает публиковать снимки себя любимой и своей упругой попы. Бахар позирует при каждой возможности: в зале, дома, в солярии.  Поклонники девушки в захлеб восхваляют ее пятую точку.

Напомним, пластический хирург рассказал, что Украину скоро накроет волна "бразильской попы", как у Ким Кардашьян.

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Мисс стальная попа, Бахар Набиева, попа, пятая точка, тату
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