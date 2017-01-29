"Мисс стальная попа" показала тату и новые достижения "пятой точки"

Бахар позирует при каждой возможности.
Девушка набила тату сразу на двух руках и опубликовала снимки у себя на странице в Instagram.
"Я думала, что уписаюсь от боли", — прокомментировал один из снимков Бахар.
Также девушка продолжает публиковать снимки себя любимой и своей упругой попы. Бахар позирует при каждой возможности: в зале, дома, в солярии. Поклонники девушки в захлеб восхваляют ее пятую точку.
Напомним, пластический хирург рассказал, что Украину скоро накроет волна "бразильской попы", как у Ким Кардашьян.