"Мисс стальная попа" показала тату и новые достижения "пятой точки"

Бахар позирует при каждой возможности.

Бахар Набиева Instagram

Девушка набила тату сразу на двух руках и опубликовала снимки у себя на странице в Instagram.

"Я думала, что уписаюсь от боли", — прокомментировал один из снимков Бахар.

Также девушка продолжает публиковать снимки себя любимой и своей упругой попы. Бахар позирует при каждой возможности: в зале, дома, в солярии. Поклонники девушки в захлеб восхваляют ее пятую точку.

Напомним, пластический хирург рассказал, что Украину скоро накроет волна "бразильской попы", как у Ким Кардашьян.