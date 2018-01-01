Миссия невыполнима 6: в Сети появился захватывающий трейлер с Томом Крузом

Фильм выйдет в прокат летом 2018 года.

Фильм выйдет в прокат летом 2018 года Кадр youtube.com

В Сети опубликован трейлер американского приключенческого боевика "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в главной роли.

Ролик вышел на YouTube-канале Paramount Pictures. За сутки трейлер уже набрал более миллиона просмотров.

Режиссером шестой части франшизы "Миссия невыполнима" стал Кристофер МакКуорри. В фильме также снялись актеры Генри Кавилл, Ванесса Кирби и Анджела Бассетт.

Кавилл известен по роли "Супермена". Судя по трейлеру, в фильме будут вновь продемонстрированы каскадерные трюки, в том числе, в исполнении главных героев.

Премьера фильма запланировала на июль 2018 года.

Ранее вышел трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли.

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