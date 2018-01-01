"Мммм, какие сиси…". Глюкоза позировала в V-образном купальнике, фото

Снимок российской певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 74 тысяч лайков.
На фото исполнительница запечатлена стоящей на фоне песка. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Мммм, какие сиси…", — отметил seriozhaprunkin. "Ох*енна", — написал alex01377. "Девушка — огонь...", — считает radik_20.
Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.
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