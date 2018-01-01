Приходько рассказала, собирается ли идти в политику

Певица раздумывает над тем, чтобы начать политическую карьеру.

Певица раздумывает над тем, чтобы начать политическую карьеру Фото: Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что она думает над тем, чтобы когда-нибудь пойти в политику, но сейчас не состоит ни в каких партиях, и не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

"Нет меня ни в какой партии!!! Я не иду на президентские выборы! Я не состою ни в одной из партий! У меня нет депутатского мандата. Я - прикосновенна во всех смыслах. :) Я не могу составить конкуренцию Вакарчуку или помочь Зеленскому. Я общаюсь со многими политиками - это да. Это правда. С некоторыми могу даже дружить. Но! Я понимаю одно: принять решение - пойти в политику - очень страшно. Репутация строится годами, но рушится в один миг", - рассказала артистка, отвечая на вопросы читателей во время чата на "Главреде".

Она добавила, что если вдруг примет решение пойти в политику, то будет все делать на благо страны.

"Не поймите меня неправильно. Скажу одну вещь: даже если у меня будет решение пойти в политику, не называйте меня "предателем". Если я вдруг буду в какой-то политической силе когда-нибудь, я буду действовать и все делать на благо этой страны. Понятно, что каждая из партий зарекомендовала не с лучшей стороны. Почему я колеблюсь... Потому что я искренне хочу помочь. Женщинам, мамам-одиночкам, детским домам, интернатам... Меня раздражает, когда я прихожу в больницу со своим ребенком, а там - ремонт 1905-го года. Мне бы хотелось работать на благо народа", - отметила артистка.

Также Приходько пообещала, если вдруг будучи политиком она совершит "косяк", то сразу же уйдет с должности.

"Если я не справлюсь с поставленной задачей или не выполню обещание, я из нее уйду. Потому что я - не брехло, не врун. Поэтому я боюсь сделать такой шаг. Это очень сложное решение. Но пока что я справляюсь и без депутатства. Я это делаю своими силами. А политические ярлыки на меня вешать не надо. Я - не политик. А то, что я так разговариваю, то - извините, если у меня есть мозги, я могу анализировать ту или иную ситуацию, то это не значит, что я строю политическую карьеру", - добавила Приходько.

Ранее Анастасия Приходько рассказала о своем отношении к 8 марта.