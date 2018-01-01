"Мне не за что извиняться": Земфира "разнесла" Гречку и Монеточку, затем высказалась о Дуде

Певица поделилась мнением о молодых поп-звездах.

Земфира жестко "прошлась" по молодым исполнительницам, и затронула тему интервью у Юрия Дудя Instagram

Известная российская певица Земфира высказалась о творчестве молодых исполнительниц Елизаветы Гырдымовой и Анастасии Ивановой, которые выступают под псевдонимами Монеточка и Гречка.

На своей странице в Facebook артистка отметила, что у Гречки – ужасная внешность, а у Монеточки омерзительный голос.

"Выскажу мнение. Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от гречки. Но голос – омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент, если он приятен, можно петь всякую чушь - пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим", - высказалась Земфира.

Пользователи Facebook не ожидали таких откровений от артистки, ее высказывания вызвали неоднозначную реакцию, юзеры обвинили Земфиру в "лукизме" (зацикленность на внешности, - Ред.).

"Ок, я послушала еще раз и Лизу, и Гречку. Комооооон. Мне не за что извиняться. Одна - некрасивая, вторая - многозначительная, но "пфф". Поболтаем через пару лет", - ответила знаменитость.

Также Земфира, которая крайне редко дает интервью, пообещала ответить на вопросы поклонников, однако отказалась беседовать с Юрием Дудем, который неоднократно предлагал ей это.

"Дудь - я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже", - ответила Земфира Юрию Дудю.

Ранее Земфира флагом России на концерте в Беларуси вызвала гнев украинцев.

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