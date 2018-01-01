Модель без белья на лыжах отпраздновала начало Олимпиады

Мариса Папен позировала для фотографов Don & Pablo.
Бельгийская модель Мариса Папен стала на лыжи обнаженной, позируя среди снега.
Из одежды на ней лишь лыжная обувь, шапочка и перчатки. Такими откровенными снимками девушка поделилась в своем блоге, где есть и другие ее снимки.
"Бесконечное уважение для всех спортсменов! Пусть сила будет с вами!", - подписала фотосессию модель.
Бельгийская модель Мариса Папен получила широкую известность, когда она и австралийский фотограф Джесси Уокер попали в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакский храм.
Ранее девушки-черлидеры из КНДР шокировали активной поддержкой на трибунах Олимпиады в Южной Корее.