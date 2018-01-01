Модель Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком в откровенном купальнике

Очевидно, девушка хочет, чтобы ни один уголок ее ухоженного тела не ушел из поля зрения поклонников.

Эмили Ратковски Instagram , американская модель и актриса ("Антураж", "Исчезнувшая"), известная своими раскованными нравами и привычками, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram очередной "горячий" фотоснимок, сделанный во время отпуска на острове Миконос (Греция).

27-летняя девушка сняла верхнюю часть своего, как всегда, откровенного купальника. Однако модель повернулась при этом к фотокамере спиной, скрыв тем самым, свои юные и крепкие груди от фанатов. При этом Ратаковски подписала снимок словом Mars, сравнив, тем самым, каменистые пейзажи острова Миконос с легендарной, воспетой еще Рэем Бредбери и Эдгаром Берроузом "Красной планетой".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Ратаковски взволновала фанатов фото в купальнике.

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