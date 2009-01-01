Модель обвинила Вайнштейна: купил ее молчание о домогательствах

Гутьеррес утверждает, что в 2015-м подписала договор, который обязал ее публично не рассказывать о поведении продюсера.

Харви Вайнштейна снова обвинили в сексуальных домогательствах Reuters

Итальяно-филиппинская модель Амбра Баттилане Гутьеррес заявила, что в 2015 году американский кинопродюсер, сооснователь компании Miramax Films, совладелец The Weinstein Company Харви Вайнштейн заплатил ей миллион долларов за молчание о его сексуальных домогательствах

Об этом девушка рассказала The New Yorker.

По словам манекенщицы, 20 апреля 2015-го она по совету своего адвоката подписала договор, в котором говорилось, что в обмен на выплату она никогда публично не расскажет о поведении продюсера.

Модель утверждает, что не понимала содержание бумаг, поскольку не владела английским в достаточной мере. Гутьеррес также сказала, что согласилась на выплату, поскольку ей нужно было помогать семье, но когда подписала договор, то поняла, что поступила неправильно. Издание узнало, что кинопродюсер использовал подобные соглашения с женщинами на протяжении не менее 20 лет.

Ранее ряд знаменитых актрис, в частности, Анджелина Джоли, обвинили Харви Вайнштейн в домогательствах. Также бывшая помощница продюсер Мими Халеи утверждала, что он принуждал ее к интиму.