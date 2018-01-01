Модель plus-size Искра Лоуренс поделилась откровенными снимками с отдыха на Мальдивах: фото

Девушка без лишних комплексов демонстрирует пышные формы в купальнике.

Искра Лоуренс отдыхает на Мальдивах Фото: Instagram/Искра Лоуренс

Британская модель plus-size Искра Лоуренс проводит отпуск с друзьями на одном из Мальдивских островов.

В Instagram 27-летняя британка опубликовала фотографии в купальниках в разнообразных локациях.

Искра смело публикует снимки в бикини, без стеснения демонстрируя публике свои округлые формы. Девушка открыто заявляет, что никогда не редактирует свои фото, откровенно показывая даже целлюлит на бедрах.

Искра Лоуренс Фото: Instagram/Искра Лоуренс

Искра Лоуренс Фото: Instagram/Искра Лоуренс

Пышнотелая красотка продемонстрировала подписчикам соцсети, как загорала, наслаждалась идеальной погодой и каталась на байдарках и скутере.

Искра Лоуренс Фото: Instagram/Искра Лоуренс

Искра Лоуренс Фото: Instagram/Искра Лоуренс

Напомним, ранее было опубликовано топ-5 самых популярных последних фото Искры Лоуренс в купальниках.