Модель-трансгендер позировала для глянца, опубликованы фото

В это трудно поверить, но Валентина Сампайо раньше была мужчиной.

Валентина Сампайо Instagram

Обложку французского глянца Vogue украсила бразильская модель-трансгендер Валентина Сампайо (Valentina Sampaio).

Об этом издание сообщило в своем Instagram, пишет Сегодня.

Снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.

В это трудно поверить, но Валентина Сампайо раньше была мужчиной. "В этом месяце мы с гордостью хотим отметить красоту трансгендеров и способность таких моделей, как Валентина Сампайо, которая впервые позировала для Vogue, изменять мир моды и разрушать существующие предубеждения", — говорится в подписи к фото.

Мартовский номер журнала поступит в продажу уже 23 февраля

Напомним, в Британии умер известный певец-трансгендер.