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Модель-трансгендер позировала для глянца, опубликованы фото

Сегодня, 10:45
Валентина Сампайо < >
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В это трудно поверить, но Валентина Сампайо раньше была мужчиной.

Валентина Сампайо
Валентина Сампайо Instagram
Обложку французского глянца Vogue украсила бразильская модель-трансгендер Валентина Сампайо (Valentina Sampaio).

Об этом издание сообщило в своем Instagram, пишет Сегодня.

Снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.

В это трудно поверить, но Валентина Сампайо раньше была мужчиной. "В этом месяце мы с гордостью хотим отметить красоту трансгендеров и способность таких моделей, как Валентина Сампайо, которая впервые позировала для Vogue, изменять мир моды и разрушать существующие предубеждения", — говорится в подписи к фото.

Мартовский номер журнала поступит в продажу уже 23 февраля

Напомним, в Британии умер известный певец-трансгендер.

Теги:  
Модель-трансгендер, фотосессия, глянец, Vogue
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