Модель-трансгендер позировала для глянца, опубликованы фото

В это трудно поверить, но Валентина Сампайо раньше была мужчиной.
Об этом издание сообщило в своем Instagram, пишет Сегодня.
Снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.
В это трудно поверить, но Валентина Сампайо раньше была мужчиной. "В этом месяце мы с гордостью хотим отметить красоту трансгендеров и способность таких моделей, как Валентина Сампайо, которая впервые позировала для Vogue, изменять мир моды и разрушать существующие предубеждения", — говорится в подписи к фото.
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