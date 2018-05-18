Модели похвастались шикарной грудью в рекламе купальников Sports Illustrated: фото и видео 18+

Звездой фотосессии стала супер-модель Алиса Миллер.

Издание Sports Illustrated выпустило новую серию купальников. Рекламировала их американская супер-модель Алиса Миллер.

Причем реклама вышла весьма откровенной: девушка не раз "засветила" на камеру грудь. При этом она впервые снималась для рекламы купальников серии Sports Illustrated Swimsuit, хотя на ее странице в Instagram можно найти немало откровенных фотосессий.

Читайте также "Долой стыд". В США придумали заменять женские купальники узким скотчем: фото

Также издание опубликовало в своем Instagram откровенное видео со съемок рекламы. В ролике модель позирует для камеры, прикрывая грудь то букетом цветов, то простой рукою.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)18 Май 2018 в 11:20 PDT

Читайте наши новости в Facebook