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Модели похвастались шикарной грудью в рекламе купальников Sports Illustrated: фото и видео 18+

Сегодня, 05:28
купальники Sports Illustrated < >
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1 / 4 (instagram.com/si_swimsuit)

Звездой фотосессии стала супер-модель Алиса Миллер.

Издание Sports Illustrated выпустило новую серию купальников. Рекламировала их американская супер-модель Алиса Миллер.

Причем реклама вышла весьма откровенной: девушка не раз "засветила" на камеру грудь. При этом она впервые снималась для рекламы купальников серии Sports Illustrated Swimsuit, хотя на ее странице в Instagram можно найти немало откровенных фотосессий.

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Также издание опубликовало в своем Instagram откровенное видео со съемок рекламы. В ролике модель позирует для камеры, прикрывая грудь то букетом цветов, то простой рукою.

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купальник, модель, Sports Illustrated, реклама
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