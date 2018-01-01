Модные свадебные платья-2018: что показали на показе мод в Барселоне

Бренд "Pronovias" представил новую коллекцию.

Ведущая телепередачи "Светская жизнь" узнала, какие свадебные платья станут актуальны этим летом.

Бренд "Pronovias" представил новую коллекцию.

В частности, украинскую телезвезду Лесю Никитюк поразил свадебный наряд в виде кружевного комбинезона. "Как они ту девушку в тот комбинезон вкладывали? Понимаете, мне казалось, что она просто стояла голой, и прямо на ней шили этот комбинезон… Вот если свекруха в таком на свадьбе была!" – поделилась мечтами Леся.

Какие платья стоит выбирать невестам в этом сезоне – смотрите в сюжете:

Напомним, Сара Джессика Паркер займется дизайном свадебных платьев. Актриса также намерена выпускать туфли под своим брендом.

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