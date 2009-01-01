Модный дом Gucci отказались от использования натурального меха

Решение перевести свое производство в статус cruelty-free за последнее время приняли Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Armani.

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На пресс-конференции в Лондонском колледже моды Марко Биззарри, генеральный директор Gucci объявил, что модный дом полностью отказывается от использования натурального меха.

Об этом пишет jetsetter.

Уже в следующей коллекции — весна/лето-2018 не будет изделий из натурального меха. Меховые изделия приносят Gucci годовой доход порядка 11.8 миллионов долларов — по заверениям Биззари, компания в течение полугода сможет польностью переключиться на использование искусственного меха. Гендиректор Gucci также отметил, что это решение отражает желание Kering (компания, влдающуая маркой Gucci) сделать экологичность обязательной частью бизнеса марки: "Вам действительно кажется, что мех — это современно? Мне кажется, натуральный мех давно вышел из моды. Он старомоден, и это одна из причин, по которой мы решили отказаться от его использования".

Помимо Gucci, решение перевести свое производство в статус cruelty-free и отказаться от использование натурального меха за последнее время приняли Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Armani.

Напомним, Мелания Трамп полностью отказалась от натуральных мехов.