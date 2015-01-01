Могилевская и Билык повторили свой поцелуй в губы

Фото поцелуя тут же разлетелось по Интернету.

Наталья Могилевская и Ирина Билык segodnya.ua

В апреле прошлого года у Ирины Билык был большой сольный концерт.

И одним из номеров стал дуэт с Натальей Могилевской на песню "Одинокая", пишет Сегодня.

Во время выступления певицы изображали двух королев — черную и белую — а в конце номера поцеловались. Фото поцелуя тут же разлетелось по Интернету.

А на съемках "СуперИнтуиции" Наталья Могилевская и Ирина Билык повторили знаменитый поцелуй! А началось все с Сергея Притулы. В перерыве между отгадыванием незнакомцев ведущий затянул песню Билык: "Дуже-е-е сумно і темно-о-о без тебе-е-е", — начал Притула.

Песню тут же подхватили Ирина и Наталья. "Мы пели "Одинокую" вместе на моем концерте", — рассказала Ирина Билык.

"Точно! А теперь давай наш знаменитый поцелуй", — продолжила Наталья Могилевская. Певицы поцеловались, а Сергей Притула тут же пошутил. "Чекайте, ви співаєте: "одинокая, як я". Це що, означає, що в нас на шоу зустрілися два "одиночества"".

Напомним, Настя Каменских и Надя Дорофеева шокировали публику страстным поцелуем.