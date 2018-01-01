"Мокрая" Тина Кароль поразила фанатов новым пикантным образом

Певица предстала в латексном наряде.

Певица предстала в латексном наряде instagram.com/tinakaroll

Украинская певица и судья "Голосу країни-8" Тина Кароль удивила зрителей шоу новым образом на первом прямом эфире.

Исполнительница появилась на сцене проекта в платье из латекса от Atsuko Kudo, поверх которого надела прозрачную накидку, украшенную вышивкой и перьями.

Наряд артистки со смелым декольте дополнили модные мюли (обувь без задника на каблуке).

Акцент стилисты поставили на прическе – вместо привычных локонов, Тине сделали прическу с эффектом мокрых волос. В макияже визажисты придерживались оттенков nude.

Новый образ Кароль пришелся поклонникам "по вкусу" instagram.com/tina_karol

Новый образ Кароль пришелся поклонникам "по вкусу" Фото: пресс-служба 1+1

Поклонники артистки отметили, что такой образ ей очень к лицу, а нейтральные оттенки в макияже подчеркивают ее естественную красоту.

"Великолепный образ) и прическа, и макияж, и платье)", "Очень красивая, сексуальная! Лучше чем с красной помадой(как по мне она ее старит)", "Образ – огонь!", "Макияж с прической очень хороши, ей идет! Главное что помада не красная!", - расхваливали образ певица фанаты.

Отметим, что в таком же платье Кароль ранее брала участие в фотосессии.

Платье Кароль без накидки Фото: lux.fm

Ранее сын Повалий поссорился с Тиной Кароль и покинул "Голос країни".