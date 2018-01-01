"Мокрая" Тина Кароль в соблазнительном коротком топе похвасталась фигурой

Певица поделилась новым фото.

Певица поделилась новым фото instagram.com/tinakaroll

Украинская певица Тина Карол ь удивила фанатов новым пикантным образом.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует в синей юбке в белый горошек и соблазнительном белом топе, который открыл часть живота исполнительницы.

Вместо привычных локонов, Тине сделали прическу с эффектом мокрых волос. В макияже визажисты сделали акцент на губы артистки – использовали привычную для Тины красную помаду.

Поклонники не ожидали от Кароль такой горячий кадр, и засыпали ее комплиментами.

"И тут я забыла, как дышать! Нереальная!", "Секси леди", "Топ бомбезный. Тина, вы просто космически красивая", "Боже, какая идеальная", "Это конечно агооонь просто ", - восхищались поклонники.

Кароль выложила пикантный снимок instagram.com/tina_karol

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