Молод, горяч, холост: Виталий Козловский поставил точку в слухах о воссоединении с экс-невестой

Артист поделился жарким пляжным фото.

Козловский рассказал о своем семейном положении instagram.com/vkozlovskiy

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новым фото, и публично рассказал о своем семейном статусе.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он позирует в синих шортах и с оголенным торсом.

"I'm single", - коротко на английском описал он свой семейный статус, дополнив хештегом #freeman ("свободный человек").

Судя по фото, певец точно готов к новым отношениям instagram.com/vkozlovskiy

Отметим, что днями ранее артист под фото с экс-невестой Раминой Эсхакзай написал, что они "друг друга отпустили на все четыре стороны".

Виталий Козловский и экс-невеста Рамина Эсхакзай instagram.com/vkozlovskiy

Напомним, в сентябре 2017 года Козловского бросила невеста, звезда шоу "Холостяк" Рамина Эсхакзай – она мотивировала расставание тем, что не готова к созданию семьи.

Ранее Козловский обратился к бывшей в стихах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram