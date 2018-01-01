"Молодой Дракула" Melovin укусил ведущую Евровидения-2018

Филомена Каутела отметила, что певец похож на вампира.

Melovin укусил ведущую конкурса Фото: Reuters

Представитель от Украины на Евровидении-2018 Melovin укусил ведущую песенного конкурса Филомену Каутелу.

Видеоролик "укуса" был опубликован в Twitter. Во время паузы между выступлениями конкурсантов ведущая подошла пообщаться с командой Melovin. Она отметила, что очень загадочные и мистические глаза с одной яркой линзой украинского артиста, массивное кольцо на пальце, создают образ вампира.

Каутела спросила Melovin, имеет ли он энергетику вампира, исполнитель ответил утвердительно, и в доказательство этого имитировал укус ведущей за плечо. Филомена не ожидала такого от артиста, но потом подставила еще и свою шею.

Филомена Каутела отметила, что певец похож на вампира Скриншот witter.com/leackerman_

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