Молодой любовник станцевал для Мерайи Кэри стриптиз, опубликовано видео

Во время вечеринки Брайан выпрыгнул из огромного торта в образе героя фильма Супер Майк.
Об этом пишет eonline.com
Молодой человек, с которым певица недавно закрутила роман организовал для нее незабываемый сюрприз.
Во время вечеринки Брайан выпрыгнул из огромного торта в образе героя фильма Супер Майк и стал танцевать для Мерайи Кэри приватный танец.
"На секунду у меня потемнело в глазах, потому что уровень адреналина зашкаливал. И тогда я словно превратился в Супер Майка… Точнее, в Супер Танаку, конечно", — рассказал возлюбленный Кери.
Напомним, Оля Полякова заставила Васю Бондарчука танцевать для нее стриптиз.