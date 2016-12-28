Молодой любовник станцевал для Мерайи Кэри стриптиз, опубликовано видео

Во время вечеринки Брайан выпрыгнул из огромного торта в образе героя фильма Супер Майк.

Мерайи Кэри Instagram

Об этом пишет eonline.com

Молодой человек, с которым певица недавно закрутила роман организовал для нее незабываемый сюрприз.

Во время вечеринки Брайан выпрыгнул из огромного торта в образе героя фильма Супер Майк и стал танцевать для Мерайи Кэри приватный танец.

"На секунду у меня потемнело в глазах, потому что уровень адреналина зашкаливал. И тогда я словно превратился в Супер Майка… Точнее, в Супер Танаку, конечно", — рассказал возлюбленный Кери.

Видео опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Дек 28 2016 в 10:47 PST

Напомним, Оля Полякова заставила Васю Бондарчука танцевать для нее стриптиз.