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Молодой украинский певец подал заявку на Евровидении-2018 от другой страны: фото, видео

Сегодня, 17:42

Сам Никита подтвердил свое участие в конкурсе.

Никита Алексеев, Alekseev
instagram.com
Молодой украинский певец Никита Алексеев (Alekseev), который засветился с концертами в России и получает там награды, подал заявку на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси. 

"В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе Евровидение 2018", — сказано в сообщении Super в Instagram.

Сам Никита подтвердил свое участие в конкурсе.

Представленный трек является англоязычной версией его нового хита "Навсегда". Судьба песни и заявки певца решится 11 января на отборе в Минске.

Напомним, в 2018 году ведущими песенного конкурса Евровидения в Португалии выбрали четырех женщин.

 
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Алексеев Никита, Alekseev, украинец, конкурс, Евровидение, Беларусь
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