Молодой украинский певец подал заявку на Евровидении-2018 от другой страны: фото, видео

Сам Никита подтвердил свое участие в конкурсе.

"В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе Евровидение 2018", — сказано в сообщении Super в Instagram.

Сам Никита подтвердил свое участие в конкурсе.

Допис, поширений Nikita Alekseev (@alekseev_officiel)9 Січ 2018 р. о 4:00 PST

Представленный трек является англоязычной версией его нового хита "Навсегда". Судьба песни и заявки певца решится 11 января на отборе в Минске.

Допис, поширений Телеканал Super (@super.ru)9 Січ 2018 р. о 4:43 PST

Напомним, в 2018 году ведущими песенного конкурса Евровидения в Португалии выбрали четырех женщин.