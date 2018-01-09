Молодой украинский певец подал заявку на Евровидении-2018 от другой страны: фото, видео

Сам Никита подтвердил свое участие в конкурсе.
"В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе Евровидение 2018", — сказано в сообщении Super в Instagram.
Сам Никита подтвердил свое участие в конкурсе.
Представленный трек является англоязычной версией его нового хита "Навсегда". Судьба песни и заявки певца решится 11 января на отборе в Минске.
Напомним, в 2018 году ведущими песенного конкурса Евровидения в Португалии выбрали четырех женщин.