"Молюсь на украинском". Певец Monatik объяснил, почему пишет на русском

Исполнитель сказал, что с детства в его семье всегда говорили на двух языках.

Дмитрий Монатик сказал, что пишет на том языке, на котором "приходит вдохновение" УНИАН

Певец, автор песен, композитор Дмитрий Монатик (Monatik) поделился, что пишет на том языке, на котором "приходит вдохновение", а молится на украинском.

Постоянно "с легкостью общаюсь и на украинском, и на русском языке", рассказал исполнитель в интервью "Обозревателю", отвечая на вопрос, почему пишет на русском.

"Вы знаете, с детства в моей семье всегда говорили на двух языках… С большим усердием сейчас развиваю английский и искренне считаю, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Молюсь я на украинском, а пишу — на том, на котором приходит вдохновение", — заявил артист.

Напомним, в начале марта 2017 года Дмитрий Монатик подтвердил, что во второй раз стал папой, у него родился еще один сын. Позже — в апреле 2018-го — исполнитель поделился снимком с детьми, сделанным в Диснейленде, расположенном в Гонконге (специальный административный район Китая).

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