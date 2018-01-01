Monatik и Надя Дорофеева записали дуэт на "сексуальную" песню

Артисты готовят своим фанатам сюрприз в июле.

Надя Дорофеева и Monatik подготовили совместную песню Фото: пресс-служба Monatik

Известные украинские артисты Monatik и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева записали совместную песню.

Идея дуэта возникла еще на съемках телепроекта "Танці з зірками", признались артисты Кате Осадчей в студии телепрограммы "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

Трек под сексуальным названием "Глубоко" написал Monatik, он презентовал демо-версию совместного сингла Наде Дорофеевой и продюсерскому центру MOZGI Entertainment.



"Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях. То, что сейчас происходит с нами — я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом. Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса", - признался певец.

По словам Дорофеевой, песня "Глубоко" - это особенная композиция, которая зацепила ее с первой секунды.

"Monatik – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов. Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу. "Глубоко…" - особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить", - заинтриговала Дорофеева.



Сьемки клипа на новую песню проходили на Лазурном берегу Франции. Режиссером видео выступила Таню Муиньо.





Релиз совместного трека, а также клип на песню "Глубоко", запланированы на июль.

Ранее Надя Дорофеева похвасталась новыми татуировками в бикини.

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