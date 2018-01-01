Monatik откровенно рассказал о любимой жене и начале отношений

Артист признался, что с супругой прошли через многие сложности.

Монатик рассказал о семейной жизни Фото: Instagram/Дмитрий Монатик

Певец, автор песен, композитор Дмитрий Монатик (Monatik) решился на откровенный разговор о своей жене Ирине Демичевой и рассказал, почему считает ее героиней.

"Это просто потрясающая женщина и мне сказочно повезло. Она воплощение всего, что должно быть в женщине для меня. Она прошла со мной все: огонь и медные трубы, все, что было. Мы начинали со съемной квартиры, в которой из своего у нас был только матрас", - поделился артист с изданием Clutch.

Он добавил, что его супруга всегда его поддерживала, даже когда у него опускались руки.

"Мы стартовали вместе, каждый шаг, и я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда у меня были абсолютно опущены руки. Она говорила: "Нет, у тебя все получится, ты сможешь". Это очень сильно мотивирует. Женщина становится действительно твоей шеей. Ты можешь думать, что угодно, но она может мотивировать и вдохновить. Какие бы не происходили сложности (а их очень много), я всегда могу положиться на свою супругу, да и просто поговорить, душу излить", - рассказал певец.

Monatik без всякой скромности назвал жену героиней, и отметил, что восторгается ею.

"Да и плюс, как ею не восторгаться, когда она подарила мне двоих сыновей, она просто героиня. Я был на двух родах, я видел, что переживает женщина. Она для меня героиня и я восторгаюсь ею", - признался певец.

Монатик с детьми в Диснейленде instagram.com/monatik_official

Ранее Monatik обьяснил, почему песни пишет на русском.

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