Монатик выступил за "построение мостов" в отношениях с Россией

Певец убежден, что "музыка объединяет".

Дмитрий Монатик хочет снова дружить с Россией Фото: tv.ua

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик выступает на урегулирование украино-российского конфликта и настаивает на необходимости поиска компромиссов.

"К нам на "Vitamin D" в Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы", - сказал исполнитель в интервью изданию "Медуза".

По словам Монатика, отсутствие поездок в Россию на его карьере не отражается, однако этот запрет не мешает ему записывать совместные клипы с россиянами. С исполнителем Леваном Горозией Монатик снял клип на общий трек, однако происходило это в разных городах.

"Причем не просто в разных городах, было очень много локаций, подходящих для этого: и в Казахстане, и в Киеве. Тем более, мы же артисты, нам сложно сопоставить графики. В коллаборациях всегда сложно. Мы записывались так: я партию записывал у нас на студии, Лева у себя. Это сложно. Благо, сейчас 21 век и технологии позволяют все комбинировать", - подчеркнул он.

Артист отметил, что украинские исполнители начали делать очень качественную музыку.

Как ранее сообщалось, Монатик стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон". Согласно сюжету, украинец появляется рядом с девушкой, которая на пробежке слушает музыку.