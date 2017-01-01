"Мощная баба". Анастасия Волочкова показала, как "готовит завтрак", фото

Интернет-пользователь предупредил, что артистка может раздавить кухонный шкафчик.

Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым фото instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на кухонной поверхности, а одна из ее ног находится на плите.

Артистка утверждала, что на снимке запечатлено, как она "готовит завтрак", говорится на ее странице в Instagram.

"Готовлю завтрак. Я всегда знала, что ложиться спать поздно — это вредно... Поэтому я ложусь спать рано!!! Утром", — подписала фото Волочкова.

Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым фото instagram.com/volochkova_art

Интерне-пользователи по-разному прокомментировали снимок. "… Слезай, а то шкаф раздавишь!!!", — предупредил viktornagaitsev. "Какая же ты мощная баба, не могу понять, это хорошо или плохо", — отметила nura_4477. "Ногами готовите?", — спросила khhallleesi. "Это Настю готовят на завтрак", — полагает galina_mikh2.

Напомним, Анастасия Волочкова эмоционально отреагировала на критику от пользователей — "заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет". Ранее в соцсети раскритиковали ряд ее фото с отдыха на Мальдивах.