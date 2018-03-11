"Мощная бройлерина": поклонники постебались над танцующей Волочковой

Поклонники артистки в очередной раз раскритиковали ее фигуру и танцы.

Волочкова выложила видео с репетиции volochkova_art/instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала бурю обсуждений в Сети своим новым видеороликом.

Видео с репетиции к спектаклю "Леди", где Анастасия играет главную роль, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Пока некоторые беснуются, я танцую, играю драм спектакли и радую зрителя. Он в Прибалтике такой теплый! Вентспилс. Сегодня на сцене нет линолеума.... Но выходить из любых ситуаций и сложностей победителем-мое кредо!", - подписала ролик балерина.

В видео Волочкова сравнивает себя с изящным лебедем, однако ее подписчики яростно не согласны с ее утверждением, и называют ее неуклюжим "птеродактилем".

"Ой и Лебядище", "Руки птеродактиля, а не лебедя, это уж точно", "Бройлерный лебедь", "Ну да...мощная она такая, бройлерина", "Ледокол Волочкова во время проведения ходовых испытаний", "И все-таки... со стороны зрителя лебедь крупновата... такая себе лебедище!!!", - смеялись подписчики.

Другие же "прошлись" по внешнему виду артистки, отметив, что наряд очень странный, и напоминает им снегиря.

"Что за костюм снегиря", "Сними уже этот красный жакет!", "Что за одежда…", - возмущались фанаты.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 11, 2018 в 10:26 PDT

Ранее в Сети раскритиковали необычное фото Анастасии Волочковой.