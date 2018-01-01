Мошенники используют фото похудевшей Могилевской в корыстных целях

Артистка предупредила своих фанатов, что она не рекламирует таблетки для похудения.

Могилевская стала жертвой мошенников nataliya_mogilevskaya/instagram

Фотографии постройневшей украинской певицы Натальи Могилевской незаконно стали использовать мошенники для рекламы своей продукции.

Артистка на странице в Facebook отметила, что она не рекламирует никакие препараты для похудения, и любое упоминание ее имени или использование фото – обман.

"Друзья, Наталья Могилевская не рекламирует никакие средства для похудения! Информация о каких-либо таблетках, порошках и прочем является обманом и надувательством! Будьте бдительны", - написано в сообщении.

Также артистка выложила фото, чтобы продемонстрировать, как выглядит нечестная реклама. Мошенники в фоторедакторе создали коллаж из двух фото: на первом певица якобы "до" похудения. Однако, заметно, что лицо артистки просто "прифотошопили" к чужому телу. На фото "после" мошенники использовали уже реальный снимок Могилевской.

Ранее зона декольте Могилевской взбудоражила ее фанатов.