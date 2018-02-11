"Моя бабушка такое не носит": Настя Каменских удивила поклонников странным образом

Для светского мероприятия артистка выбрала строгий наряд.

Настя Каменских вышла в свет в неудачном образе kamenskux/instagram

Поп-исполнительница Настя Каменских изумила поклонников неудачным образом.

На своей странице в Instagram певица выставила фото с благотворительного конкурса-фестиваля "Щасливі долоні". Каменских была одета в белую блузку и черные широкие штаны, которые дополнила волосами в пучок и яркой помадой.

Поклонников певицы ее внешний вид явно не порадовал, в комментариях они принялись жестко критиковать ее штаны.

"Что за уродские штаны, моя бабушка такие даже не носит", "Настюша, тебе не идут эти штанишки, никогда не одевай их", "Какой бредовый наряд", "Штаны тебя очень сильно полнят, это мое мнение", - заметили подписчкики.

Но другие не обратили внимания на наряд, а решили поддержать артистку в ее благотворительной деятельности.

"Вы вдохновляете нас своим примером! Спасибо, Настя)", "Моллодец! Вдохновляешь молодежь заниматься творчеством", отметили поклонники.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Фев 11, 2018 в 8:35 PST

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