"Моя бабушка выглядит лучше": в сети разгромили образ Королевой без макияжа

На своей странице в Instagram певица выложила новое видео.
"Всем привет! В Дюссельдорфе прекрасная погода, солнышко. Мне говорят, что наверно это я изх Маями притащила его с собой в чемоданчике. Но, тем не менее, морозно. Поэтому я одела все лучшее сразу.", - сказала певица на видео.
Также Королева пригласила всех на фестиваль "Песня года", который в этом году впервые решили провести в Дюссельдорфе.
"Дорогие друзья, мы встречаемся завтра, будут очень интересные концерты, так что до встречи", - отметила Королева.
Подписчики звезды оставили более тысячи комментариев, и многие не подбирали слова:
"Постарела", "Фу блин....моя бабушка выглядит лучше....", "Господи ! Это Королёва? Я думаю, что за бабка старая?!".
Но нашлись и те, кто поддержали певицу и восхитились ее внешним видом:
"Натали,ты КРАСОТКА,не слушай этих злобных бабок!", "Она натуральная и красивая".
Ранее Наташа Королева показала взрослого сына.