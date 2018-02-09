"Моя бабушка выглядит лучше": в сети разгромили образ Королевой без макияжа

На своей странице в Instagram певица выложила новое видео.

Наташа Королева удивила поклонников видом без макияжа natellanatella/instagram

Наташа Королева разгневала поклонников своим видом без макияжа. Певица в Дюссельдорфе (Германия) сняла видео, на котором она предстала перед поклонниками без макияжа в шапке и солнцезащитных очках.

"Всем привет! В Дюссельдорфе прекрасная погода, солнышко. Мне говорят, что наверно это я изх Маями притащила его с собой в чемоданчике. Но, тем не менее, морозно. Поэтому я одела все лучшее сразу.", - сказала певица на видео.

Также Королева пригласила всех на фестиваль "Песня года", который в этом году впервые решили провести в Дюссельдорфе.

"Дорогие друзья, мы встречаемся завтра, будут очень интересные концерты, так что до встречи", - отметила Королева.

Подписчики звезды оставили более тысячи комментариев, и многие не подбирали слова:

"Постарела", "Фу блин....моя бабушка выглядит лучше....", "Господи ! Это Королёва? Я думаю, что за бабка старая?!".

Но нашлись и те, кто поддержали певицу и восхитились ее внешним видом:

"Натали,ты КРАСОТКА,не слушай этих злобных бабок!", "Она натуральная и красивая".

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 9, 2018 в 2:28 PST

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