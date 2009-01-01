Мозговая прокомментировала новую работу Брежневой и Лободы в Москве

Исполнительницы будут работать на одном из музыкальных каналов РФ.

Вера Брежнева и Светлана Лобода Facebook.com

Дочь Николая Мозгового Алена очень лаконично прокомментировала новую работу в Москве украинских певиц Веры Брежневой и Светланы Лободы.

Свое мнение по этому поводу Алена Мозговая выразила на своей странице в Facebook, пишет Styler.

"Никаких приличных слов для комментария не нашла...поэтому просто — No comment", — написала Алена.

Напомним, что Брежнева будет вести новое шоу на канале СТС "Успех". В музыкальной передаче лучшие вокалисты со всей РФ будут бороться за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров. До нее в Москву на работу строилась Светлана Лобода. Исполнительница отныне будет работать на одном из музыкальных каналов РФ. Премьера нового выпуска с одиозной украинской певицей прошла 2 сентября.