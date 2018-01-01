"Можно на*уй уйти и не шуршать здесь?". Киркоров выругался в эфире шведского ТВ

Певец обругал неизвестных во время интервью.
Выслушав очередной вопрос, Филипп Бедросович внезапно встал со своего кресла со словами "Одну секундочку, я хочу дать кое-какие указания" и удалился из кадра.
"Извините пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь, а? На*уй отсюда уйти и не делать этого? Не понимаете, что это все слышно? Можно? Спасибо!", - начал выговаривать певец кому-то за кадром.
Впрочем, данный фрагмент попал в передачу, соответствующее подвтерждение опубликовал канал Super.
Ранее совместное фото Melovin и Киркорова вызвало дикий восторг у россиян.
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