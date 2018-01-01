"Можно закрывать театральные институты". Боклан раскритиковал украинское кино

Артист убежден, что украинцы смотрят в кинотеатрах то, что заслужили.

Боклан считает, что Украину захлестнуло попсовое кино Фото: Facebook/Станислав Боклан

Известный украинский актер Станислав Боклан пессимистично охарактеризовал развитие современного украинского кинематографа, подчеркнув, что талантливые специалисты есть, но необходимо финансирование.

"Единственное, что могу сказать - у нас есть очень талантливые люди, и при нормальной финансовой поддержке они могли бы создавать, не выкручиваться, а снимать достойное кино", - рассказал он в интервью Обозревателю.

Актер негативно оценил новые фильмы украинского производства, недавно вышедшие на экраны.

"Смотрите, книга, картина, кино… ничего из этого нельзя сделать, если людям это не интересно. Я видел "Свингеры". Посмотрел, и пришел к выводу, что можно закрывать театральные институты. Они не нужны. Любой человек может сниматься в кино. Зачем эти ВУЗы, университеты, если можно просто снимать "DZIDZIO Контрабас"? Но на этот продукт идут люди и смотрят. Человек не пойдет на то, что ему не интересно, значит, таковы интересы наших людей", - отметил актер.

На вопрос журналиста о том, почему так происходит, Боклан ответил: "Потому что мы все это заслужили".

Напомним, министр культуры Евгений Нищук заявил, что возглавляемое им ведомство намерено поддержать стартап по созданию украинских фильмов и телесериалов без участия актеров из России.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram