"Му*аки вы": Анастасия Приходько гневно отреагировала на фейк росСМИ о смерти матери

Журналисты написали, что женщина умерла семь лет назад.

Приходько гневно обратилась к росСМИ Фото: facebook.com

Российские СМИ запустили фейк про маму Приходько – мол, она умерла еще семь лет назад, и артистка на своей странице в Instagram поделилась трепетным фото-воспоминанием.

Вот то фото, которое росСМИ использовали для создания фейковой новости instagram.com/prykhodko_official

Разозленная Анастасия на своей странице в Facebook написала гневный пост, в котором отметила, что с ее мамой, к счастью, все в порядке.

"Моя мама жива, и с ней все хорошо! Зарабатывать на таких новостях - это кощунство, вас постигнет та же участь, только по-настоящему. Закон вселенной! Му*аки вы, Русские журналисты, Вам не разрешают писать правду про Вашего "царя", так вы уже не знаете как денег заработать!" - написала Приходько.

Журналисты написали, что женщина умерла семь лет назад Фото: facebook.com

Она добавила, что российским журналистам стоило бы писать правду о ситуации в стране, а не заниматься сплетнями и писать фейки.

"Лучше бы написали о том, сколько ваш урод заплатил матерям, чтоб они бунт не поднимали, когда погибли матросы "Курск", дети в "Зимней Вишне"!!! Расскажите правду о том, как ваши коллеги умирают, если вдруг напишут правду! Но Вы трусы, не будет у вас ничего в этой жизни, ни родины, ни правды, ни будущего, и жрать Вам остается только на лопатах ваши блины и цезарь из ковша! Уроды!", - эмоционально обратилась к журналистам Приходько.