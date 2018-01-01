Антин Мухарский назвал украинский политикум сборищем деградантов

Артист сказал, что не будет связывать себя с политикой.

Украинский политикум является сборищем деградантов, полагает Антин Мухарский Скриншот видео с youtube.com

Телеведущий и певец Антин Мухарский (сценический псевдоним Орест Лютый) заявил, что для него украинский политикум — это сборище деградантов.

Украинский политикум является отражением массы, которая берет гречку и продает свою душу за консервы, а политик представляет интересы этих бездуховных людей, рассказал артист во время чата на "Главреде".

"Я с политикой себя не связываю… Для меня все это является примером деградативной селекции. А украинский политикум для меня — это сборище деградантов. А я не хочу снижать свой интеллектуальный и эмоциональный уровень, вступая с ними в дискуссии или в какие-то союзы, фракции", — отметил собеседник.

Исполнитель сказал, что в Верховной Раде есть несколько человек, которых он считает своими друзьями. "Преимущественно это внефракционные депутаты от мажоритарных округов, которые являются лидерами Революции Достоинства, люди, которые первыми пошли с оружием в руках в 2014 году защищать Украину. С ними я общаюсь, их я уважаю", — добавил Мухарский.

"Есть отдельные важные и уважаемые мной люди в определенных фракциях, но, как масса, украинский политикум для меня является, скорее, негативом. Всегда говорю, что даже спелое яблоко, попадая в бочку с кислой капустой, не имеет шансов остаться таким же спелым и наливным, не превратившись в нечто гнилое и кислое", — подчеркнул он.

"Поэтому с политикумом себя связывать не буду. Но у меня есть одна мысль и желание, которое бы хотелось воплотить, и если какая-то из политических сил это озвучит, я поддержу эту политическую силу. Я — за ограниченное избирательное право в Украине", — объяснил ведущий.

"То есть я за то, чтобы был введен институт избирателей, когда бы все избиратели, которые хотят участвовать в государствостроительстве, проходили экзамены и по результатам получали бы карточку избирателя. И это избирательное право давало бы им право голосовать", — заявил исполнитель.

Мухарский полагает, что "они должны, как на курсах водителей, ответить на сто-двести-триста вопросов, пройти тест на знание государственного устройства, истории Украины, ее культурных идентификаторов и маркеров, а только потом получить эту карточку и доступ к управлению государством".

"У меня вопрос: почему доступ к управлению государством дают всем, а право на пользование автомобилем — тем, кто прошел курсы и сдал экзамены? То есть я выступаю за то, чтобы люди получали право голосовать не просто так и не с наступлением 18 лет. Они должны хотеть это делать, разобраться в этом и разбираться в этом. Поэтому я — за ограничение общедоступного избирательного права", — объяснил ведущий.

Ранее Антин Мухарский выразил мнение, что если государственная политика Украины в области культуры и гуманитарной политики не изменится, наша страна может потерять новые территории. Ознакомиться с другими его заявлениями, сделанными на чате в "Главреде", можно здесь.

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