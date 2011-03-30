Мусульманский принц Абдул Матин — самый завидный холостяк Земли

Новый любимец девушек со всего мира в 2011 году окончил Королевскую военную академию.

Принц Абдул Матин Instagram

25-летний мусульманский принц Абдул Матин (Abdul Mateen), который является четвертым в очереди на престол, признан самым завидным женихом мира в 2016 году.

Об этом передает Elite Daily.

Состояние султана Брунея (государство в Юго-Восточной Азии) Хассанала Болкиаха, который является отцом принца, оценивается в 20 миллиардов долларов. Кроме Матина султан воспитывает еще 11 детей: семь дочерей и четыре сына.

Новый любимец девушек со всего мира в 2011 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте в звании второго лейтенанта.

Он имеет степень магистра в области искусств в лондонской Школе восточных и африканских исследований — ее он окончил в прошлом году.

Владеет несколькими иностранными языками, в частности английским, французским, арабским и итальянским.

Однажды был на обложке издания GQ в Таиланде. В свободное время мусульманин проводит время с семьей, увлекается путешествиями и игрой в поло, занимается боксом и горнолыжным спортом.

Примечательно, что принц пользуется вниманием со стороны представительниц прекрасного пола, но все еще не нашел свою вторую половинку.

"Наверное, она просто должна быть настоящей. Простота — это то, что меня действительно может привлечь", — именно так описал сын султана Хассанала Болкиаха свою будущую жену.

Напомним, принц Уильям удивил своими па на танцполе.