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"Муз бывало, и немало": Сергей Шнуров объяснил причину развода

Сегодня, 13:15

Музыкант написал новый стих.

Сергей Шнуров
Музыкант написал новый стих instagram.com/shnurovs
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который сообщил поклонникам, что он и его жена Матильда решили развестись, написал новое стихотворение, в котором объяснил причины расставания пары.

На своей странице в Instagram он выложил красочное фото, на котором она улыбается, и под ним написал длинный стих.

Муз бывало, и немало. 
Светских, полусветских львиц. 
И крутило и ломало. 
Ниццы брал я для девиц! 
Что семейные мне узы? 
Шнур не завязать узлом. 
Выпьешь, так вообще все музы. 
Трезвым - предложений лом. 
Я любил на всю катушку! 
Все возьми, - я все отдам! 
И бросал свою я тушку, 
В ноги очень многих дам. 
Муз бывало, и немало, 
Но какое дело ваше? 
Всех крутило и ломало 
Поначалу расставашек. 
А потом все тише-тише... Глядь, и новая Эрато, 
Первой стих в ночи услышит 
И простонет, - как пизд*то. 
Тут и бабке не ходи, 
Женщин много- 
Я один.

Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.

Жена Шнурова впервые высказалась о разводе.

Ранее Сергей Шнуров посвятил стих Матильде.

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Теги:  
Сергей Шнуров, Матильда Шнурова, развод, стих
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