"Муз бывало, и немало": Сергей Шнуров объяснил причину развода

Музыкант написал новый стих.
На своей странице в Instagram он выложил красочное фото, на котором она улыбается, и под ним написал длинный стих.
Муз бывало, и немало.
Светских, полусветских львиц.
И крутило и ломало.
Ниццы брал я для девиц!
Что семейные мне узы?
Шнур не завязать узлом.
Выпьешь, так вообще все музы.
Трезвым - предложений лом.
Я любил на всю катушку!
Все возьми, - я все отдам!
И бросал свою я тушку,
В ноги очень многих дам.
Муз бывало, и немало,
Но какое дело ваше?
Всех крутило и ломало
Поначалу расставашек.
А потом все тише-тише... Глядь, и новая Эрато,
Первой стих в ночи услышит
И простонет, - как пизд*то.
Тут и бабке не ходи,
Женщин много-
Я один.
Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".
С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.
Жена Шнурова впервые высказалась о разводе.
Ранее Сергей Шнуров посвятил стих Матильде.
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