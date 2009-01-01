Муж Анфисы Чеховой признался, что изменял ей

После признания бывшего Чехова едва сдержала слезы.

Анфиса Чехова с мужем Instagram

Еще недавно телеведущая Анфиса Чехова на светских мероприятиях появлялась вместе с законным мужем Гурамом, пара держалась за руки и обменивалась страстными взглядами и делились совместными планами на будущее.

Как выяснилось, вся эта романтика была показухой, между Чеховой и Баблишвили постоянно возникали скандалы, пишет ntv.ru.

По словам Анфисы, они с мужем тихо и мирно расторгли брак полгода назад.

Подробностями развода Чехова поделилась с Лерой Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион". В студии шоу также присутствовал уже бывший муж звезды.

"Я не стремилась быть лучшей женой на свете, я неидеальна. Я была вспыльчивой, много взрывалась, но была верной. Думаю, он тоже. Этот вопрос у нас не вставал. Мы просто отдалились друг от друга, я начала жить своей жизнью — ездить на Бали, стала любить одиночество, стала любить одна отдыхать, мне было необходимо погрузиться в себя. Был такой период", — рассказала Анфиса.

А у Гурама Баблишвили в этот период пошел в гору бизнес в Грузии, куда переехали родители актера. Все чаще супруги проводили время порознь. И если Анфиса думала, что любимый ей не изменял, то Баблишвили во всеуслышание заявил, что сходил налево.

"Это больно, серьезно, это немалый срок. Просто так получилось. Страсти остыли. Наверное, мы так сильно затянулись, что превратились в друзей. И честно скажу, я не был верным мужем. Анфиса об этом не знала. Дело было не в ней, у меня не было любовницы или чего-то такого серьезного, это просто определенная мужская натура. Так получилось. Я люблю Анфису, но у нас уже разные дороги", — рассказал Гурам.

После признания бывшего Чехова едва сдержала слезы, однако не стала комментировать слова экс-мужа.

Напомним, Армен Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой.