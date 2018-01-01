Муж Ирины Билык показал пикантные фото Ксении Собчак в стиле садо-мазо

Аслан Ахмадов поделился архивной фотосессией с телеведущей.

Супруг популярной украинской певицы Ирины Билык актер и фотограф Аслан Ахмадов поделился архивными снимками с фотосессии с Ксенией Собчак. Она позировала перед объективом Ахмадова в 2005 году - тогда в обществе ее воспринимали прежде всего как светскую львицу и скандальную звезду.

"Еще одна фотосессия из моих архивов. Это был далекий 2005 год. Узнаете? Ловите перед сном еще пару фото. И помните - это просто искусство", - подписал снимки в Instagram Ахмадов.

На фото будущая кандидат в президенты России позирует полуобнаженная в нижнем белье, туфлях на шпильке.

Кадры фотосессии напоминают эротические игры в стиле садо-мазо: Ксения позирует на фоне решеток, ее руки скованы наручниками. На одном фото телеведущая дерзко смотрит в камеру, на другом – затягивается самокруткой. На третьем снимке телеведущая становится жертвой насилия: ей выкручивают руки двое крепких мужчин в черных костюмах.

Ранее Ирина Билык с мужем и сыном снялись в первой семейной фотосессии.

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