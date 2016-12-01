Муж Натали Портман уволился из-за расизма

Мильпье решил рассказать, почему он ушел и как хотел осовременить оперу.

Натали Портман и Бенжамин Мильпье Reuters

Франко-американский танцор и хореограф Бенжамин Мильпье был директором Парижской национальной оперы.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на nymag.com.

В начале 2016 года муж популярной американской актрисы Натали Портман, 39-летний танцор Бенджамин Мильпье заявил, что покидает пост руководителя балетной труппы Парижскаой национальной оперы по "семейным причинам".

Как пишет, сейчас Мильпье решил рассказать, почему он ушел и как хотел осовременить оперу.

"Однажды я услышал, как кто-то говорил о том, что темнокожая девушка, танцующая в балете, отвлекает внимание зрителей. Если среди 25 танцовщиц будет хотя бы одна темнокожая, то все будут смотреть на нее, поэтому ей там не место, все должны быть одинаковые — вот что тогда прозвучало... И в тот же миг я понял, что должен разрушить эту расистскую идею", — поделился Бенжамин.

Напомним, новая возлюбленная принца Гарри заговорила о расизме.