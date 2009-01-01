Муж поздравил Наташу Королеву с днем рождения жутким фото

Подписчики "Тарзана" раскритиковала его за такой снимок.

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Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко по прозвищу "Тарзан"решил публично поздравить любимую с днем рождения.

Свое поздравление и фото "Тарзан" опубликовал на странице в Instagram.

"Мой любимый "близнец"! С Днюхой тебя! Все сокровища мира — к твоим ногам!", — подписал снимок Глушко.

К поздравлению Сергей приложил фотографию Королевой, на которой та без макияжа и явно заспанная.

Подписчики "Тарзана" раскритиковала его за такой снимок. "На алкашку похожа", "Красивая женщина и некрасивое фото", "Наталью с днем рождения! Но зачем такое ужасное фото? Сергей?", "Мог бы и получше фото выложить", "Очень странное фото и не радостное", "Ужасное фото, наискучнейшее поздравление. Печально как-то все. Уж лучше вообще не поздравлять, чем такой слив", — писали пользователи.

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Напомним, Наташа Королева устроила горячие танцы с "Тарзаном" в день св.Валентина.