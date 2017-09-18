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Муж сексуальной Джессики Симпсон подает на развод

Сегодня, 10:50

Супруга беспокоит увленчение звезды алкоголем.

Джессика Симпсон
Джессика Симпсон с мужем Instagram
Супруг популярной певицы Джессики Симпсон Эрик уже устал терпеть ее пьяные выходки.

На днях стало известно о том, что Эрик сообщил Джессике о намерении подать на развод, пишет paparazzi.ru.

По сведениям, исполнительница была шокирована таким решением мужа и даже дала согласие лечь в клинику, но супруг судя по всему уже все решил для себя.

Стоит отметить, что несколько дней назад у Эрика был день рождения, и на вечеринке в честь этого события Джессика Симпсон потеряла над собой контроль. Она столько выпила, что уже не могла стоять на ногах, и супругу пришлось ее поддерживать.

Напомним, Бен Аффлек признался, что лечился от алкоголизма.

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Джессика Симпсон, муж, развод
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