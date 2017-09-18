Муж сексуальной Джессики Симпсон подает на развод

Супруга беспокоит увленчение звезды алкоголем.

Джессика Симпсон с мужем Instagram

Супруг популярной певицы Джессики Симпсон Эрик уже устал терпеть ее пьяные выходки.

На днях стало известно о том, что Эрик сообщил Джессике о намерении подать на развод, пишет paparazzi.ru.

По сведениям, исполнительница была шокирована таким решением мужа и даже дала согласие лечь в клинику, но супруг судя по всему уже все решил для себя.

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)Сен 18 2017 в 3:55 PDT

Стоит отметить, что несколько дней назад у Эрика был день рождения, и на вечеринке в честь этого события Джессика Симпсон потеряла над собой контроль. Она столько выпила, что уже не могла стоять на ногах, и супругу пришлось ее поддерживать.

Напомним, Бен Аффлек признался, что лечился от алкоголизма.