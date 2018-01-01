"Мужик какой-то сисястый...". Анастасия Волочкова в ванной позировала в трусах, фото

Снимок российской балерины в соцсети собрал тысячи лайков.

Анастасия Волочкова позировала в ванной в трусах https://instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в ванной в трусах и футболке.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более трех тысяч лайков.

"А вы в выходной день тоже любите поспать подольше?...", — подписала фото Волочкова.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Мужик какой-то сисястый...", — отметил zharrikes. "Ой, трусики в цветочек! Как мило…", — считает its_so_wonderful_life. "Анастасия, вы прекрасны!!! Очень красивая!", — написала uliaa868.

Анастасия Волочкова позировала в ванной в трусах https://instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными фото с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть снимки можно здесь.

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