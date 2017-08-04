Музыкант Pink Floyd расхвалил Путина

По его словам, если сравнить Путина и Трампа, то последний выглядит, как полный "шут".

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Об этом пишет ivona, ссылаясь COS.

Роджер Уотерс похвалил президента России Владимира Путина за "последовательность" и сообразительность.

"Путин может быть и властолюбивый, но он хотя бы последовательный. По крайней мере, он может связать два слова. По крайней мере, он читает о политической ситуации в местах, где вовлечены его страны", — заявил музыкант в интервью Russia Today.

По его словам, если сравнить Путина и Трампа, то последний выглядит, как полный "шут". Музыкант также не стал отрицать предположение ведущей о том, что он является симпатиком Путина.

Публикация от Roger Waters (@rogerwaters) Авг 3 2017 в 8:12 PDT

"Это просто возвращает нас к пониманию того, что является важным для СМИ — это пропаганда", — сказал он.

"Сейчас мы ближе к ядерной катастрофе со времен окончания Второй мировой войны, и о чем еще нам говорить? Почему такая зацикленность на России? Может быть, что единственная маленькая вещь со смыслом, которую сделал Трамп, это то, что может состояться разговор с Россией", — добавил Уотерс.

Напомним, участник Pink Floyd посвятил песню "Небесной сотни".