"Мы друг друга не понимаем". Музыкант из легендарной рок-группы рассказал о родственниках в РФ

Вопрос общения между людьми двух стран очень сложный.

Павел Крахмалев рассказал о родственниках в РФ Главред

Музыкант легендарной украинской рок-группы "Брати Гадюкіни" Павел Крахмалев (клавиши/вокал), отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде" , заявил, что не общается на политические темы со своими родственниками, живущими в России.

По его мнению, вопрос общения между людьми двух стран очень сложный из-за того, что люди, которые живут в России, зависимы от пропагандистской технологии, существующей в РФ.

"Слава Богу, у нас другая история, поэтому мы сейчас друг друга не понимаем. И завтра не поймем. Как придет время, и все люди поймут, для чего они живут, что для каждого ценное в этой жизни, тогда будем смотреть", — заявил Крахмалев.

Напомним, ранее участники группы "Брати Гадюкіни" прокомментировали "языковые" квоты на радио.