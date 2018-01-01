"Мы вылетаем". Боксер Усик забавно потроллил Илона Маска: фото

Параллельно спортсмен продемонстрировал фантастическую физическую форму.

Усик известен своим тонким чувством юмора Фото: Instagram/Александр Усик

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик опубликовал фото, на котором он с коллегами стоит в вертикальном положении, опираясь только на голову.

"Илон, мы вылетаем", - написал боксер в Instagram.

Подписчики в комментариях восхитились великолепной физической формой спортсмена и членов его команды. Шутку поклонники спортсмена тоже оценили по достоинству.

"Теперь я видел все", - написал sahagangalo.

"Илон Макс отдыхает", - пошутил mede_vodiasmila.

"Братва, это вы как? Вот это да! Красавцы!", - прокомментировал vasilyzhadan.

Усик решил показать Маску "ракеты" Фото: Instagram/Александр Усик

Напомним, Александр Усик известен не только физподготовкой, но и отменным чувством юмора. Ранее он опубликовал в соцсети ролик, как они с Василием Ломаченко танцуют зажигательный танец.