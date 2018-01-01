"Мы вылетаем". Боксер Усик забавно потроллил Илона Маска: фото

Параллельно спортсмен продемонстрировал фантастическую физическую форму.
"Илон, мы вылетаем", - написал боксер в Instagram.
Подписчики в комментариях восхитились великолепной физической формой спортсмена и членов его команды. Шутку поклонники спортсмена тоже оценили по достоинству.
"Теперь я видел все", - написал sahagangalo.
"Илон Макс отдыхает", - пошутил mede_vodiasmila.
"Братва, это вы как? Вот это да! Красавцы!", - прокомментировал vasilyzhadan.
Напомним, Александр Усик известен не только физподготовкой, но и отменным чувством юмора. Ранее он опубликовал в соцсети ролик, как они с Василием Ломаченко танцуют зажигательный танец.