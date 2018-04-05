Мягкая и нежная: Оля Полякова похвасталась пасхальной выпечкой

Суперблондинка испекла паски.

Суперблондинка совместно с дочерью Машей испекла паски .instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица Оля Полякова не только прекрасная певица, но и хорошая хозяйка. Она производит дома сыр, и любит готовить разные блюда. В этот раз артистка показала, какие у нее получились пасхальные куличи.

На видео Оля вместе со старшей дочкой Машей показывает куличи, разрезает один из них и демонстрирует, какой получился "мягкий и нежный мякиш".

"Только с этим рецептом получается такая невероятная рассыпчатая паска", - сказала в видео певица.

Также певица поделилась и самим рецептом паски на своем YouTube-канале.

"Рецепт опары: 400 грамм молока, 200 грамм муки, 1,5 пачки дрожжей Саф-Момент, консистенция не густой сметаны - поставить на 1 час в духовку на 30 градусов", - рекомендует своей рецепт Суперблондинка.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 5 Апр 2018 в 3:11 PDT

Ранее Оля Полякова поразила фанатов фигурой и стройными ногами.