Мягкая и нежная: Оля Полякова похвасталась пасхальной выпечкой

Суперблондинка испекла паски.
На видео Оля вместе со старшей дочкой Машей показывает куличи, разрезает один из них и демонстрирует, какой получился "мягкий и нежный мякиш".
"Только с этим рецептом получается такая невероятная рассыпчатая паска", - сказала в видео певица.
Также певица поделилась и самим рецептом паски на своем YouTube-канале.
"Рецепт опары: 400 грамм молока, 200 грамм муки, 1,5 пачки дрожжей Саф-Момент, консистенция не густой сметаны - поставить на 1 час в духовку на 30 градусов", - рекомендует своей рецепт Суперблондинка.
Ранее Оля Полякова поразила фанатов фигурой и стройными ногами.