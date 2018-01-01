"Мятежная сексуальная красавица": Елена Малышева расхвалила свое фото без очков

Фото, которым восторгается ведущая, сделала Екатерина Рождественская.

Малышева восхитилась собственным фото Фото: aif.ru

"Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?", - сказала Малышева в выпуске программы "Жить здорово!".

Также в выпуске сама Екатерина Рождественская презентовала свои фото. Екатерина – известный фотограф, перед объективом которой позировали Екатерина Андреева, Григорий Лепс, Иосиф Кобзон.

Малышева не рассказала, в каком году было сделано фото. Напомним, что она ведет передачу "Здоровье" с 1997 года, а "Жить здорово!" с 2010 года.

Фото сделала дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина Кадр: youtube.com/Жить здорово! На снимке Малышева позирует без очков Кадр: youtube.com/Жить здорово!

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