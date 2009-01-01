"На 50 оттенков темнее": Дакота Джонсон пришла на презентацию картины без белья, опубликованы фото

Трек к фильму записали певица Тейлор Свифт и Зейн Малик.

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Популярные актеры Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, сыгравшие главные роли в эротическом фильме "На пятьдесят оттенков темнее" (Fifty Shades Darker), представили киноленту в Лос-Анджелесе.

34-летний Джейми посетил мероприятие в строгом темно-синем костюме.

А 27-летняя Дакота позировала в длинном платье телесного цвета с глубоким вырезом впереди. Белье актриса не одела, поэтому ее грудь была выгодно подчеркнута фасоном наряда.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан Reuters

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В марте 2015 года режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и сценарист Келли Марсел, работавшие над первой частью, заявили, что не возьмутся за проект второго и третьего фильма из-за конфликта с автором книги. Постановщиком "На пятьдесят оттенков темнее" в итоге стал Джеймс Фоули, а сценарий написал Ниал Леонард, муж Э. Л. Джеймс.

Робин Ли Reuters

Ким Бесинджер Reuters

Трек к фильму "На 50 оттенков темнее" записали певица Тейлор Свифт и Зейн Малик, композицию под названием I Don't Wanna Live Forever, которая войдет в основной саундтрек к блокбастеру.

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Рита Ора Reuters

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Напомним, Дакота Джонсон рассказала о сексе с Джейми Дорнаном.