"На алкашку стала похожа". В Сети раскритиковали селфи Ани Лорак

Фото певицы в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Ани Лорак похвасталась селфи, сделанным в авто instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть селфи, сделанное в автомобиле, на котором она сложила губы уточкой.

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 17 часов оно собрало более 60 тысяч лайков.

Снимок подвергли критике ряд интернет-пользователей. "С ботоксом переборщила! На алкашку стала похожа!", — считает kireew278.

"Стремно", — написал dima4amg. "С ума сошли с накачкой губ. Рот, как у утки", — отметила oksanakhmelev.

Ани Лорак похвасталась селфи, сделанным в авто instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак критикуют из-за того, что она регулярно выступает в Российской Федерации и получает там разные награды. Ранее сообщалось, что она вместе со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, посетила Киев.

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