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На церемонию "Оскар" Мадонна пришла в пикантном наряде с открытой грудью, фото

Сегодня, 03:01

Кружевной корсет певицы был весьма откровенным.

Мадонна
Мадонна пришла на "Оскар" в пикантном наряде Фото: Instagram/madonna
Американская певица Мадонна на 90-ю церемонию вручения награды "Оскар" пришла в чрезмерно открытом наряде.

Фото в откровенном кружевном корсете исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram

Верхняя часть наряда Мадонны состояла из пикантных кружев, которые почти не прикрывали грудь певицы.

Мадонна
Фото: Instagram/madonna

На официальную часть мероприятия певица надела пиджак в полоску. Образ она дополнила латексной кепкой и длинными белыми перчатками, которые полностью закрывали руки.

Мадонна
Фото: Instagram/madonna

Напомним, ранее Мадонна поделилась с поклонниками откровенным видео со сьемок с фешн-фотографом Стивеном Кляйном.
Теги:  
Оскар-2018, Мадонна, певица, грудь, США
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