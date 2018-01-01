На церемонию "Оскар" Мадонна пришла в пикантном наряде с открытой грудью, фото

Кружевной корсет певицы был весьма откровенным.

Мадонна пришла на "Оскар" в пикантном наряде Фото: Instagram/madonna

Американская певица Мадонна на 90-ю церемонию вручения награды "Оскар" пришла в чрезмерно открытом наряде.

Фото в откровенном кружевном корсете исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram

Верхняя часть наряда Мадонны состояла из пикантных кружев, которые почти не прикрывали грудь певицы.

На официальную часть мероприятия певица надела пиджак в полоску. Образ она дополнила латексной кепкой и длинными белыми перчатками, которые полностью закрывали руки.

Напомним, ранее Мадонна поделилась с поклонниками откровенным видео со сьемок с фешн-фотографом Стивеном Кляйном.